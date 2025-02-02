Скільки солдатів РФ втрачає для захоплення одного квадратного кілометру України – військовий відповів

Втрати росіян в Україні становлять 140-150 осіб на один захоплений квадратний кілометр території.

Про це голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко сказав у коментарі "Українському радіо".

За словами голови Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ, саме через таку кількість втрат РФ стишився і наступ її армії. Попри те, що вони захоплюють порівняно менше, втрачають вони більше. За тактичні успіхи стратегічні витрати.

"Окрім цього, вони займали територію, де донедавна були лінії фронту і яка зараз вже сильно зруйнована. Тобто, вони руйнують територію і поступово заходять", – посянив він.

Ця тактика працювала особливо до моменту, коли у росіян був безліміт снарядів та КАБів і вони тягнули авіацію та могли залучати піхоту в безлімітній кількості.

"Ми зуміли винищити російські арсенали, заводи, які працюють на військово-промисловий комплекс. Як наслідок – це зменшило кількість боєкомплекту та збільшило для них плече логістики. Все це впливає на просування противника", – сказав Іван Тимочко.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов сказав, що росіяни хочуть захопити кілька міст найближчим часом. Жданов назвав населені пункти поклали око на три напрямки Донецької області. Водночас зробив гучну заяву і щодо проблем із мобілізацією в Україні.

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