Скільки солдатів Росія може мобілізувати за два-три місяці – Світан озвучив цифру

За два-три місяці в Росії можуть мобілізувати близько 150–200 тис. солдатів.

Про в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону розповів український воєнний експерт, полковник запасу Роман Світан.

Експерт наголосив, що показники мобілізаційної системи залежать від того, скільки ресурсів є в системі для підготовки особового складу хоча б до базового рівня.

"Потрібно проводити три-чотири місяці підготовки. Оптимальний варіант – до пів року. І забезпечувати озброєнням, тобто обмундируванням і озброєнням. Ось тут уже проблеми в росіян. Хай скільки вони роздадуть повісток, хай скільки вони зберуть росіян – готувати вони можуть десь у середньому приблизно 150–200 тис. людей за два-три місяці. Це готувати, обмундировувати, доводити бойове злагодження до рівня хоча б роти. Хай не батальйону, хоча можуть і до батальйону, але хоча б роти", – пояснив він.

За даними Світана, у росіян уздовж всієї лінії українського фронту – поруч, на російській або тимчасово окупованій території України, "від Керчі до Валуйків", – накопичено приблизно 400 тис. осіб.

"Плюс-мінус 5%. Але майже 400 тис. осіб. Ці (підрозділи - ред.) вже більш-менш укомплектовані й готові до виконання або наступальних у кількох точках, або оборонних на всій глибині фронту завдань", – вважає експерт.

Світан також додав, що ще близько 100 тис. мобілізованих росіян через брак озброєння "бовтаються" по полігонах Росії та Білорусі.

"Білоруси ще якось останнє із себе знімають. Там батька (самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко -ред.) вже без трусів залишився: вуса й батька. Усе віддав росіянам: рідним, коханим. Усе віджав і все віддав. Ось вони ще якось там доукомплектовуються – і йдуть: через Валуйки, до речі, ці самі – і йдуть на луганський напрямок", – розповів він.

Нагадаємо, в одному з російських вишів студентам видаватимуть дипломи разом із повістками до військкомату.

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