Скільки сучасних танків втратила Росія у війні проти України: підрахунки аналітиків IISS

Росія втратила у війні проти України близько 50% свого довоєнного парку сучасних танків Т-72Б3 і Т-72Б3М та виснажила запаси крилатих ракет.

Про це повідомили аналітики Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS).

У публікації йдеться про значні втрати, яких зазнали російські танковий та артилерійський флот. Так, втрачено близько 50% довоєнного парку сучасних танків Т-72Б3 і Т-72Б3М.

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Окрім того, змінився склад російських запасів. Оскільки в боях проти України були знищені сучасні машини, Росія намагається підтримувати свій парк, виводячи зі складів старі.

Аналітики також звернули увагу на виснаження запасів ракет у країни-агресорки.

"Росія не змогла здобути перевагу в повітрі над Україною і покладалася в основному на атаки із застосуванням своїх ударних крилатих ракет наземного базування, виснажуючи свої запаси. Як наслідок, Москва звернулася до імпорту іранських боєприпасів прямого удару. У свою чергу, це сприяє тіснішій оборонно-промисловій співпраці між Москвою та Тегераном", – йдеться в повідомленні інституту.

Нагадаємо, раніше і в Пентагоні оцінювали, що Росія втратила вже близько половини своїх танків, які були в неї на початку вторгнення до України.

Зауважимо, за даними Генштабу ЗСУ на 15 лютого, російські війська втратили у війні проти України 3290 своїх танків. Так, чотири з них були втрачені лише за попередню добу.

За словами військового експерта Петра Черника, на початку війни російський танковий штатний потенціал становив близько 3400 машин, тобто втрати цієї техніки ворога добігають до 100%. Експерт запевнив, що РФ немає чогось якісного, аби замінити втрачені танки, і не матиме.

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