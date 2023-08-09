Скільки сучасних винищувачів потрібно Україні: експерт озвучив перевагу росіян у повітрі

Щоб досягнути паритету чи навіть отримати перевагу в бойових діях у повітрі, українській армії недостатньо десятка сучасних винищувачів.

На цьому наголосив в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.

За його словами, у ворога станом на зараз є понад 2000 різних літаків - штурмових, бомбардувальників, не рахуючи стратегічних.

“Для того, щоб нам мати паритет, а краще перевагу в повітрі – 7-10 літаків нічого не вирішать. Нам треба щонайменше декілька сотень... Думаю, 300-400, до 500 літаків нам потрібно”, – міркує експерт.

Також читайте Чому ЗСУ не збивають російські літаки: у Повітряних силах дали відповідь

Водночас він зауважив, що у західних партнерів України є можливість забезпечити ЗСУ необхідною кількістю сучасних винищувачів.

“У бойових підрозділах [союзників] понад 3000 літаків. Тобто якщо ми отримаємо у цих країн, наших партнерів хоча б 10 відсотків цих літаків, саме F-16, то цих 300 літаків нам би вистачило", – впевнений Олексій Гетьман.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео " Українські пілоти вже навчені! В РФ готуються до заколоту! Що з Пригожиним? | Олексій Гетьман"

Нагадаємо, в Україні є понад десять аеродромів, які можуть приймати літаки F-16.

Читайте також: