Скільки та які ракети Росія виробляє на місяць – нові дані ГУР

Представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький розповів, що Росія за останні місяці не збільшила виробництво ракет. Так, станом на січень 2024 року країна-агресорка виробляє близько 115-130 стратегічних ракет і 100-115 ракет оперативно-тактичного класу.

Про це він розповів в інтерв’ю "РБК-Україна".

"Вони не змогли суттєво наростити ці обсяги… Однак вони можуть відрізнятись в залежності від місяця. Рівень виробництва залежить від завантаження потужностей, від комплектувальних, адже дуже багато деталей – у тих же Х-101, "Кинжала", "Калібра" – іноземного виробництва", - сказав він.

Як зауважив Скібіцький, Росія багато втратила за рахунок того, що її підприємства, які займались постачанням комплектувальних, перебувають під міжнародними санкціями.

"А своїми аналогами вона не може покрити власні потреби. Знову ж таки, наприклад, у грудні вони взагалі не виробляли деякі види ракет – був нульовий показник, як плановий, так і фактичний", - додав він.

Проте окупанти намагаються тримати певний стратегічний резерв – близько 30% від тих запасів, що в них є.

"Яскравий приклад – від середини вересня росіяни не застосовували ні Х-101, ні "Калібр". Відбувалось накопичення цих ракет. До того ж ми чітко розуміємо, що все вироблене відразу поставляється на поле бою. Якщо говорити про випущені крилаті ракети, то під час атак фіксувались вироби III, IV кварталу випуску. Це вкотре свідчить про те, що в них запаси не дуже великі, і те, що виробляється, відразу застосовується проти нашої держави", - зазначив представник ГУР.

Вадим Скібіцький також додав, що вся лінійка ракет – Х-31, Х-35, Х-29, Х-59 – виробляється здебільшого з російських комплектувальних.

Нагадаємо, в ГУР дали прогноз – чого чекати на фронті 2024 року.

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