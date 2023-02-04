Скільки танків треба Україні для звільнення всіх територій: Веніславський каже, що обіцяних замало

На сьогодні держави-партнери обіцяють України 143 танки.

Україні для звільнення всіх територій необхідно до 700 танків, повідомив нардеп, член парламентського комітету з нацбезпеки Федор Веніславський.

Про це народний обранець розповів у інтерв'ю Bild.

Веніславський зазначив, що Україні буде замало для звільнення окупованих Росією територій тих 143 танки, на сьогодні обіцяють передати західні партнери.

"Щоб повністю звільнити нашу територію, нам потрібно від 500 до 700 танків", – сказав член комітету Ради з нацбезпеки.

Нагадаємо, наприкінці січня президент України Володимир Зеленський повідомив, що ЗСУ для контрнаступу необхідні 300-500 танків.

Згодом очільник МЗС України Дмитро Кулеба поінформував, що у першій хвилі передавання державі західних танків надійдуть 120 до 140 машин. Йдеться про Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams.

Аташе з питань оборони посольства України в США Борис Кременецький оцінив, що танки Leopard та Challenger можуть потрапити на фронт уже навесні. Щодо танків Abrams, то вони надійдуть пізніше.

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