Скільки танків залишилось у Росії та які держави можуть передати окупантам техніку: пояснення експерта

На зберіганні у Росії є 15 тисяч танків.

Військовий експерт Олександр Коваленко вважає, що Росія на початку повномасштабної війни проти України мала до 3300 боєздатних танків. В Україні окупанти втратили уже 2899 танків.

Про це він написав на своєму телеграм-каналі.

Коваленко наголосив, що на війні РФ втратила велику частину своїх танків. За відкритими джерелами, у Росії на зберіганні перебуває ще до 15 тисяч танків, проте, ймовірно, лише 20% з них можна відновити, щоб відправити на війну. А тому РФ забирає танки з Білорусі.

"До відновлення боєздатності з російських центрів зберігання придатні близько 20% всіх наявних танків. Грубо кажучи, це до 3 тисяч танків. Знову таки, серйозна кількість для відновлення боєздатності армії, але все ж. Ремонт цих танків і повернення їм боєздатного стану займає час. Наприклад, відновлення після консервації Т-72 може зайняти від двох тижнів до місяця. У Т-80 процес складніше, і це в середньому займає місяць", - пояснив експерт.

Олександр Коваленко вважає, що через втрати важкої бронетехніки Росія може звернутися по допомогу до інших країн, як-от: Іран, Індія, Алжир, адже білоруських резервів зараз недостатньо.

Війна Росії проти України

Росія 24 лютого почала повномасштабне вторгнення на територію нашої держави. Окупанти очікували "взяти Київ за три дні" та встановити у столиці маріонетковий режим на чолі з державним зрадником Януковичем.

Проте ЗСУ почали сміливо протистояти окупаційній армії. Від 24 лютого наші захисники ліквідували 86150 окупантів, знищили 2899 російських танків, 278 літаків, 261 вертоліт.

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