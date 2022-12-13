Скільки техніки Білорусь передала РФ та яка зброя найбільш небезпечна для заходу та півночі України

Для західних та північних областей України є небезпечні ракетні комплекси "Іскандер", "Ураган", "Солнцепек".

Збройні сили Білорусі передали Росії близько 100 танків Т-72, які в подальшому повинні бути модернізовані та застосувані на фронті в Україні.

Про це 24 каналу розповів керівник телеграм-каналу "Беларускі Гаюн" Антон Мотолько.

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За його словами, режим Лукашенка надав Росії ще близько сотні іншої бойової техніки.

"Але це й близько не половина або третина запасів, які має Білорусь. Питання в тому, яку роль відіграватиме ця бойова техніка", – зауважив Мотолько.

Він попередив, що для західних та північних областей України важливо спостерігати за ракетними комплексами "Іскандер", "Ураган", "Солнцепек" та вильотами винищувачів та бомбардувальників. Мотолько пояснив, вони можуть завдавати точкових та небезпечних ударів.

Білорусь перекидає техніку ближче до кордону з Україною

12 гружня почала з'являтися інформація, що російські військові у Білорусі перетягують свою техніку ближче до кордону з Україною. Спостерігачі зафіксували перекидання 24 одиниць військової техніки, включаючи чотири трали з танками Т-80, мінометної батареї, машин зв'язку, інженерної техніки.

Окрім цього, режим Лукашенка розпочав викликати медиків до військкоматів і вручати їм повістки.

Українські прикордонники прокоментували раптову перевірку боєготовності армії Білорусі. Речник ДПСУ Андрій Демченко наголосив, що поки загрози нового вторгнення немає.

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