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Скільки територій України перебувають під окупацією – дані апарату Головнокомандувача ЗСУ

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Скільки територій України перебувають під окупацією – дані апарату Головнокомандувача ЗСУ

Окупанти на Каховській ГЕС / Фото: Associated Press

Під частковою окупацією росіян перебувають населені пункти п’яти областей.

В Україні станом на кінець осені 2023 року під частковою окупацією агресорки Росії перебувають населені пункти п’яти областей України: Луганська (98% території), Запорізька (73%), Херсонська (72%), Донецька (57%), Харківська (2%) та повністю окупований півострів Крим.    

Про це пише "Главком" з посиланням на дані начальника управління стратегічних комунікацій апарату Головнокомандувача Збройних сил полковник Євгена Сасько.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії до України ЗСУ звільнили близько 39 тис. кв. км території країни, у тому числі: 14 тис. кв. км – частини Чернігівської та Сумської областей; 12 тис. кв. км – північ та схід Харківської області; 7 тис. кв. км – північ Київської області; 6 тис. кв. км – частини Миколаївської області та правобережна частина Херсонської області.

Росія загалом нині тримає під окупацією ще 109 тис. км кв. території України.

Нагадаємо, американський генерал пояснив, чому Байден ніколи не казав, що США хочуть перемоги України.

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Дата публікації
Перегляди
397
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