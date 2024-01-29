Скільки території Авдіївки захопили росіяни: аналітик Bild назвав масштаби

Незважаючи на часткове просування окупантів, ЗСУ вдається знищувати в цій битві сотні одиниць техніки та тисячі ворожих солдатів.

У грудні 2023 року російські війська взяли під контроль промзону на південному сході Авдіївки поблизу Донецької кільцевої автодороги. На сьогодні окупанти вперше захопили і житловий район Авдіївки.

Такого висновку дійшов експерт німецького видання Bild Юліан Рьопке, проаналізувавши відкриті дані.

Російські війська захопили житловий район Авдіївки на захід від промзони. Там розташовані приватні будинки. Загарбники намагаються наступати звідти на північ у напрямку району "Хімік" із багатоквартирними будинками. Поки що Силам оборони України вдається відбивати ці ворожі атаки.

Рьопке оцінює захоплену росіянами територію Авдіївки у 10% від загальної площі міста.

Аналітик також вказав, що в районі Донецької фільтрувальної станції на схід від Авдіївки утворився виступ, який продовжують контролювати українські війська. Для окупантів це "більмо на оці", але вони не можуть взяти цей виступ, оскільки він добре пристріляний. ЗСУ знищують там будь-яку російську техніку, яка намагається атакувати.

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Рьопке нагадав, що спочатку російський план полягав у оточенні Авдіївки із заходу, наступаючи на Степове та Північне. Поки що ці спроби зазнають невдач, а російські війська зазнають тяжких втрат. Незважаючи на часткове просування ворога, Силам оборони України вдається знищувати в цій битві сотні одиниць російської техніки та тисячі солдатів.

Нагадаємо, останнім часом окупанти зосередили наступальні операції на південному житловому районі Авдіївки і домоглися там незначних успіхів. Ворог продовжує наступати на північному і південному флангах, але темп значно нижчий, ніж раніше.

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