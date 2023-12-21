Скільки території на лівобережжі Херсонщини контролюють ЗСУ і як діє ворог: деталі від Гуменюк

Зазначається, що у російської армії є надвеликий потенціал на лівому березі.

Російські окупанти намагаються витіснити українських військових із лівого берега Херсонщини, однак ЗСУ відбивають ворожі штурми та контролюють там смугу в декілька кілометрів.

Про це речниця Сил оборони півдня Наталя Гуменюк повідомила у ефірі телемарафону.

За даними Гуменюк, загарбники не відмовилися від своїх планів вибити українські підрозділи з лівобережжя Херсонщини, здійснивши протягом минулої доби понад 30 штурмів. Однак ворог не зазнав успіху.

"Це дуже потужний результат, враховуючи те, що наразі під нашим контролем смуга в декілька кілометрів, а у ворога надвеликий потенціал на лівому березі. Однак ми бачимо велику кількість ворожої техніки спаленої на цій ділянці – це результат, зокрема, і потужної контрбатарейної підтримки, яку мають підрозділи, які виконують бойове завдання", – розповіла речниця Сил оборони півдня.

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Вона також поінформувала, що окупанти стягують на лівобережжя резерви у вигляді роти Z, віддаючи перевагу "м’ясним штурмам". Окрім того, часто фіксуються дії ворожих підрозділів "у пішому порядку", адже за відсутності підтримки загарбники економлять військову техніку.

Нагадаємо, як повідомили у Херсонській ОВА, на лівому березі річки Дніпро тривають дуже важкі бої. І в українських військ наразі немає можливості перекинути туди їхню бронетехніку.

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