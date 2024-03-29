Скільки території України захопила РФ від жовтня 2023: аналітики назвали цифру

Від початку наступальних операцій Росії у жовтні 2023 року окупанти на фронті захопили 505 кв. км території України. У період від 1 січня до 28 березня 2024 року російські війська захопили майже на 100 кв. км більше, ніж за останні три місяці минулого року.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

"Такий темп просування може бути зумовлений поєднанням нестачі зброї в українців та більш сприятливих погодних умов взимку, ніж восени", - пишуть аналітики.

Водночас у ISW зазначили, що це незначне збільшення темпів російського просування не відображає загрози російського оперативного успіху.

"Нестача матеріально-технічних засобів обмежує можливості ЗСУ здійснювати ефективні оборонні операції. Тим самим надає російським військам гнучкість у проведенні наступальних операцій, що може призвести до ускладнення і нелінійних можливостей для російських військ досягти значних оперативних успіхів у майбутньому", - вважають експерти.

Варто зазначити, що від початку великої війни українські оборонці деокупували 39 тисячі кв. км території України:

14 тисячі кв. км – частини Чернігівської та Сумської областей

12 тисяч кв. км – північ та схід Харківської області

7 тисяч кв. км – північ Київської області 6 тисяч кв. км – частини Миколаївської області та правобережна частина Херсонської області

Водночас повний контроль Росія зберігає за українським півостровом Крим – це 26,9 тисячі кв. км території.

Читайте також: