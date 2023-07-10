Скільки території звільнено на Бахмутському напрямку від початку наступу ЗСУ: відповіли в Генштабі

Окупанти на Бахмутському напрямку здійснюють переміщення підрозділів та військ, які активно задіюють на цьому відрізку фронту.

Від початку контрнаступу на Бахмутському напрямку Сили оборони звільнили 24 кв. км, за тиждень - 4 кв. км.

Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов у понеділок, 10 липня.

За його словами, українські захисники під час наступальних дій мають успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника.

"Противник чинить спротив, здійснює переміщення підрозділів та військ, активно застосовує свої резерви. Тут тривають важкі бої", - додав Ковальов.

Контрнаступ ЗСУ: результати станом на 10 липня

Як повідомляли раніше в Генштабі, від початку наступальних дій на півдні вдалося звільнити від окупантів 169 кв. км. За словами речника відомства Андрія Ковальова, це співмірно із площею Одеси. Наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках триває.

Як йдеться у сюжеті ТСН, бої на підвні стають більш запеклими - українські бійці наблизилися до основної лінії оборони окупантів на Запоріжжі. Кожен метр у контрнаступі дається важко, оскільки ворог набудував багато фортифікаційних укріплень, замінував тисячі гектарів.

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