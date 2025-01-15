Скільки типів ракет РФ використала для атаки на Україну: аналіз експерта

Зимовий період є базовим пріоритетом для росіян, щоби здійснювати удари по енергетичній інфраструктурі України.

Під час масованої атаки на Україну 15 січня росіяни використали шість типів ракет. Ворог цілив по енергетичній інфраструктурі, враховуючи нещодавнє зниження температури повітря.

Про розповів директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець, повідомляє "Еспресо".

Експерт проаналізував ракетну атаку по Україні та розповів про застосовані ворогом типи ракет.

"Відбулася масована атака з використанням різних типів наступального озброєння. Ворог застосував ракети Х-101 з бомбардувальників Ту-95, "Калібри" з морських носіїв, балістичні "Іскандери", а також крилаті ракети Х-59 та Х-69. Загалом було використано шість різних типів ракет", – розповів Згурець.

За його словами, частина російських ракет була спрямована на Київ, інші – на захід України. За попередніми оцінками, метою росіян були удари по енергетичній інфраструктурі, враховуючи нещодавні зміни у погоді.

Директор Defense Express також пригадав, що 2024 року російська армія використала майже 2 000 ракет для атак по Україні. Піки їхнього застосування був у січні, березні та листопаді. Так, торік у січні та березні ворог запустив 240-250 ракет, а в листопаді –263 ракети.

"Наразі побачимо, наскільки у противника накопичені ці ракетні запаси, щоб й далі здійснювати насамперед удари по енергетичній інфраструктурі. Це особливо актуально в зимовий період, що є базовим пріоритетом противника", – зауважив експерт.

Нагадаємо, у ніч проти 15 січня та вранці російська армія вдарила по Україні дронами та різними типами ракет. Сили протиповітряної оборони знищили 30 ракет та 47 безпілотників, ще 27 БпЛА не досягли цілей.

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