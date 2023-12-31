Скільки тисяч "Шахедів" РФ випустила по Україні від початку 24 лютого 2022: Ігнат вразив цифрою

У Повітряних силах закликали партнерів надати більше систем для збиття російських дронів.

Росія випустила по Україні 3800 дронів-камікадзе "Шахед" від початку повномасштабного вторгнення. Із них Сили оборони збили близько 3000 БПЛА.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону у неділю, 31 грудня.

"Дронів-камікадзе по території нашої держави близько 3800 запущено з початку повномасштабного вторгнення. Навіть не з початку повномасштабного, а з вересня минулого року, коли почали застосовувати ударні БПЛА. Близько 3000 знищено Силами оборони. Нам потрібно більше систем, які зможуть працювати саме проти ударних БПЛА", - закликав він.

Нагадаємо, у ніч проти 31 січня Росія знову атакувала Україну безпілотниками та ракетами. За даними Повітряних сил, окупанти випустили 49 ворожих безпілотників "Shahed-136/131".

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