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Скільки тисяч танків Росія зосередила в Україні: майор запасу НГУ шокував відповіддю

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Скільки тисяч танків Росія зосередила в Україні: майор запасу НГУ шокував відповіддю

Російський танк Т-62

Окупанти тримають велике угруповання військ на Купʼянському напрямку.

Росія зосередила на всій лінії фронту понад 3000 танків, з яких 1000 - на Купʼянському напрямку.

Про це повідомив майор запасу НГУ Олексій Гетьман в етері телеканалу Еспресо.

За його словами, окупаційні війська тримають велике угруповання військ на Купʼянському напрямку. Зокрема, 130 тис. особового складу, 2000 одиниць важкої техніки, з них 1000 танків.

"Взагалі росіяни зосередили понад 3000 танків по всій лінії фронту. Третина з них  на Купʼянському напрямку. Також росіяни посилили й артилерійські підрозділи, зосередивши на Купʼянському напрямку понад 800 артилерійських систем. Все це угруповання буде намагатись вийти до річки Оскіл. Проте навіть якщо в них це вийде, то форсувати річку для них буде складно", - розповів він.

Гетьман додав, що на Авдіївському напрямку росіяни зосередили понад 40 тис. особового складу.

"Це дуже значні сили. Втім, попри четверту хвилю наступу, значних просувань вони не мають. Там тривають дуже важкі бої. Сили оборони намагаються стримати ворога", - наголосив військовий.

Нагадаємо, у ЗСУ розповіли, що відбувається на фронті та наступ окупантів на Авдіївку.

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Дата публікації
Перегляди
215
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