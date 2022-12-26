Скільки триватиме війна РФ проти України: французький чиновник розповів про бажання і можливості Путіна

Путін буде вичікувати, якщо зможе, весь 2023 рік.

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже понад десять місяці, наразі є ознаки того, что президент РФ Володимир Путін готується до затяжної війни.

Чи готовий він воювати роками – в ексклюзивному інтерв’ю для ТСН.ua розповів голова комітету французького парламенту з питань національної оборони та збройних сил Тома Гассільюд.

"Так, ми можемо побоюватися, що Росія продовжить свою військову агресію проти України. Після провалу його "спецоперації", президент Путін організовує себе на довготривалу війну. Він мобілізував військові резерви, адаптував російський ОПК і шукав збільшення підтримки від своїх союзників, які залишилися, зокрема Ірану та Білорусі. Він також розраховує на виснаження українців і "втому від війни" західних країн. Але не тому, що він "вирішив" продовжувати війну, бо він може це робити протягом тривалого часу. Бо його засоби будуть обмежені, його армія виснажена і відступає, санкції та згуртованість західних країн послаблюють його, а в громадській думці (всередині Росії - ред.) виникає напруження щодо ціни цієї війни", - сказав він.

Нагадаємо, очільник Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін під час зустрічі з директором Центрального розвідувального управління США Вільямом Бернсом заявив, що Путін не зважає на втрати серед своєї армії.

Путін під час зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Беннетом визнав, що українців не так легко перемогти, як йому розповідали.

Від початку повномасштабного наступу РФ на Україну ЗСУ ліквідували понад 100 тисяч окупантів.

Аналітики з Інституту вивчення війни ISW вважають, що Кремль вирішив змиритися з десятками тисяч жертв повномасштабного вторгнення та прагнутиме виграти війну проти України.

Спецтрибунал для Путіна буде: інтерв'ю з автором історичної резолюції в Нідерландах

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