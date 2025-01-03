Скільки триватиме війна в Україні: військовий експерт ошелешив своїм прогнозом

Російська війна в Україні може тривати ще не менше трьох років. Потрібно будувати професійну армію, щоб перемогти країну-агресорку. 2025-й рік не стане "роком останнього пострілу".

Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу Роман Світан в інтерв’ю виданню "Главред".

З його слів, поки що ні крах РФ на інших майданчиках у світі, ні тиск економічних санкцій не здатні зупинити Кремль. Адже одномоментно неможливо завалити російську економіку

"Куди втекли російські війська із Сирії? Частина – до Лівії, частина – до Росії. Російські війська повертаються додому, і їх доводиться перемелювати на нашому театрі військових дій. Тому геополітичні моменти не призведуть до прямої військової поразки Росії для нас", - розповів військовий експерт.

Світан висловив думку про те, що економічні санкційні механізми проти Росії, які зараз запускаються, посилить ще й новообраний президент США Дональд Трамп. Він почне тиснути Китай. Експерт зазначив, що зараз РФ не може впасти тільки тому, що КНДР її підтримує.

"З Індією, я думаю, швидко питання вирішиться, дзвінка вистачить, а з Китаєм США і Європі доведеться возитися рік-півтора, щоб обрізати щупальця, які можуть підживлювати російську економіку. Звичайно, хотілося б раніше", – сказав військовий експерт.

Якщо реально розкладати можливості, то на цей процес піде років три, вважає Світан, а тому 2025 рік не стане "роком останнього пострілу".

"Ми повинні виходити з того, що воювати ще років три. Воювати має не громадянське суспільство, а професійна армія. Ми її побудуємо, це вже видно, передумови для цього є: прямий рекрутинг, механізм переведення, деякі механізми мобілізації та пропозицій, які зараз є. Дуже хороші соцпакети починають формуватися. Це все дасть нам можливість від 2025-го нарешті створити нашу УПА – Українську Професійну Армію. Коли ми створимо професійну армію, а не бусифіковану, воювати будуть ті, хто може і має воювати, навіть за своїми деякими генетичними здібностями", – підсумував Світан.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський назвав умову швидкого завершення "гарячої стадії". З його слів, це може статися достатньо швидко, якщо обраний президент США Дональд Трамп буде сильний у своїй позиції, яка збігатиметься з позицією європейських партнерів.

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