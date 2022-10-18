Скільки у РФ залишилося ракет та як їх заміняють дрони-камікадзе: Буданов відповів

Очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що Росія почала застосовувати у війні проти України іранські дрони-камікадзе через те, що кількість їхніх ракет впала до критичного рівня.

Про це він сказав у інтерв'ю Оbozrevatel.

"Ви маєте зрозуміти, що сам факт переходу Російської Федерації на використання іноземних дронів – це вже сам по собі випадок неординарний для Росії, скажімо так. Цьому "посприяла" низька точність російських ракет, а також мала їхня кількість. Російська оборонна промисловість не може виробляти в достатній кількості нові ракети, а ті, з якими вони вступили у війну 24 лютого, вже вичерпуються", – пояснив він.

За словами Буданова, кількість ракет у РФ вже нижча 30%.

"По багатьох найменуваннях ця цифра впала вже нижче критичного рівня. Я маю на увазі рівень 30%. Тому вони були змушені шукати якісь варіанти подолання дефіциту ракет. Дійшли до того, що стали використовувати іранські безпілотні літальні апарати. Чи можуть вони за своїми характеристиками замінити ракети? Ні, не можуть, але треба виходити з того, що їх – достатня кількість зараз в РФ, і точність влучення БПЛА набагато вища, ніж цих ракет. На це вони і розраховують", – додав він.

Голова розвідки також заявив, що Кремль повність ігнорує обороноздатність країни.

"Конкретно по ракетах "Іскандер" вони вже наблизились до відмітки в 13% наявності ракет. Концепцією заборонено "опускатися" нижче 30%, але війна вносить свої корективи", – сказав Буданов.

Іранські дрони на озброєнні РФ

Тегеран доправив до Російської Федерації від 300 до кількох тисяч дронів-камікадзе. Втім, Іран вперто заперечує це. Своєю чергою, в США звинувачують країну у брехні.

З'явилася інформація, що інструктори з Ірану допомагають росіянам запускати дрони з тимчасово окупованих Криму та Херсонщини.

Останнім часм російська армія активно застосовує дрони іранського виробництва. Саме через застосування безпілотникв повітряні тривоги в Україні можуть тривати довше, бо дрони-камікадзе довго летять та можуть змінювати свій маршрут.

Американські аналітики вважають: масованими атаками дронами окупанти намагаються створити психологічний вплив. Адже такі удари можуть завдати великої шкоди цивільній інфраструктурі, вбити та поранити багато людей. Втім, вони не створюють значущих військових ефектів.