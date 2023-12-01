Скільки ударів завдають росіяни по Авдіївці: у військовій адміністрації розповіли, коли був пік

Окупанти не полишають спроб захопити Авдіївку. Місто під постійним обстрілом ворогом.

Очільник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив "24 Каналу", що пік ударів був у кінці листопада. Крім того, в ССО розповіли про ліквідацію 12 осіб ворожої живої сили поблизу Авдіївки.

Удари по Авдіївці

Барабаш зазначив, що в середньому за добу росіяни завдають від 30 до 40 ударів. Іноді буває трохи більше. Це число масованих обстрілів за добу. Авіабомбових ударів зараз трохи більше.

"Раніше було в середньому чотири- шість за добу, іноді вісім. Зараз здебільшого 10-12. Це не пік. Пік був наприкінці листопада – 32 авіабомбових удари по місту. Це лише по місту. Якщо говорити про позицію довкола міста, то там у рази всього більше",

– зауважив очільник Авдіївської міської військової адміністрації.

За словами Барабаша, раніше довкола міста було кількадесят ударів за добу, масованих обстрілів. Тепер там усе рахується сотнями. Навіть змоги немає рахувати, бо їх просто дуже багато.

Нагадаємо, окупаційна армія РФ прагне захопити територію Авдіївського коксохімічного заводу, а тому направляє на штурм кадрових військових, зокрема спецпризначенців. Без цього підприємства росіяни не зможуть захопити Авдіївку.

Журналісти показали, який вигляд зараз має Авдіївка

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