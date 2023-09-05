Скільки Україна заплатить російському льотчику, який викрав вертоліт Мі-8: у ГУР назвали суму

У ГУР підтвердили, що Україна заплатить російським військовим за передавання техніки Україні.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов підтвердив, що російському пілоту Максиму Кузьмінову, який перегнав до України вертоліт Мі-8 виплатять грошову винагороду. Йдеться про 500 тисяч доларів.

Про це повідомили в етері телемарафону.

Андрій Юсов підтвердив, що Україна виплатить грошову винагороду російському пілоту, який перегнав вертоліт Мі-8.

"Звичайно, у національній валюті. Є офіційне законодавство, відповідний закон, підписаний президентом України у квітні 2022 року про відповідну компенсацію в разі, якщо людина переходить на бік України разом із технікою. Україна – демократична правова держава: ми і власні зобов’язання виконуємо, і міжнародного права дотримуємось", - сказав він.

Представник ГУР звернувся до інших російських військових з пропозицією брати приклад з Максима Кузьмінова.

"Тому ще раз: ті росіяни, які не хочуть ставати воєнними злочинцями, будь ласка, здавайтесь, переходьте на український бік і захищайте вже власну честь і совість, боріться проти путінського режиму", - розповів Юсов.

Нагадаємо, раніше Максим Кузьмінов розповів про долю інших членів екіпажу вертольоту Мі-8. Він зазначив, що переконував їх здатися до полону.

Також він може вступити до лав ЗСУ та отримати громадянство.

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