Скільки Україна збила ворожих літаків, вертольотів, ракет і дронів: Зеленський назвав цифри

За час повномасштабної війни українські льотчики здійснили понад 14 тис. бойових вильотів.

Про це розповів президент Володимир Зеленський з нагоди Дня Повітряних сил ЗСУ.

За його словами, від 24 лютого минулого року воїни Повітряних сил збили понад 3,5 тис. літаків, гелікоптерів і ракет окупантів та ще понад 2 тис. ворожих ударних дронів.

Окремо глава держави відзначив важливий успіх Повітряних сил ЗСУ в знищенні російських гіперзвукових ракет "Кинджал". Саме цими ракетами Кремль довго намагався залякувати не лише Україну, а і Європу та весь світ.

"Цей культ знищений назавжди. Наші воїни з усією очевидністю довели: якщо у захисників життя є козацький характер, є наші вітчизняні системи ППО, є ППО наших партнерів, то в терористів немає жодного шансу. Жодні "Кинджали" Москві не допоможуть", – певен Зеленський.

Також він висловив впевненість, що західні винищувачі F-16 обов'язково будуть в українському небі – це лише питання часу.

Крім того Зеленський повідомив, що від початку російської агресії 42 захисникам українського неба присвоєно звання Героя України, 26 із них – посмертно. Державними нагородами відзначені 3198 воїнів ПС ЗСУ, із них 280 – посмертно.

Нагадаємо, що президент Зеленський привітав військових з Днем Повітряних сил. Сьогодні, 6 серпня в Україні святкують День Повітряних Сил Збройних Сил України.

Читайте також: