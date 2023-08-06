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Скільки Україна збила ворожих літаків, вертольотів, ракет і дронів: Зеленський назвав цифри

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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Скільки Україна збила ворожих літаків, вертольотів, ракет і дронів: Зеленський назвав цифри

Зеленський узяв участь у заходах з нагоди Дня Повітряних сил ЗСУ / Фото: Офіс президента України

Від початку повномасштабної війни захисники знищили понад 5,5 тисячі повітряних цілей ворога.

За час повномасштабної війни українські льотчики здійснили понад 14 тис. бойових вильотів.

Про це розповів президент Володимир Зеленський з нагоди Дня Повітряних сил ЗСУ.

За його словами, від 24 лютого минулого року воїни Повітряних сил збили понад 3,5 тис. літаків, гелікоптерів і ракет окупантів та ще понад 2 тис. ворожих ударних дронів.

Окремо глава держави відзначив важливий успіх Повітряних сил ЗСУ в знищенні російських гіперзвукових ракет "Кинджал". Саме цими ракетами Кремль довго намагався залякувати не лише Україну, а і Європу та весь світ.

"Цей культ знищений назавжди. Наші воїни з усією очевидністю довели: якщо у захисників життя є козацький характер, є наші вітчизняні системи ППО, є ППО наших партнерів, то в терористів немає жодного шансу. Жодні "Кинджали" Москві не допоможуть", – певен Зеленський.

Також він висловив впевненість, що західні винищувачі F-16 обов'язково будуть в українському небі – це лише питання часу.

Крім того Зеленський повідомив, що від початку російської агресії 42 захисникам українського неба присвоєно звання Героя України, 26 із них – посмертно. Державними нагородами відзначені 3198 воїнів ПС ЗСУ, із них 280 – посмертно.

Нагадаємо, що президент Зеленський привітав військових з Днем Повітряних сил. Сьогодні, 6 серпня в Україні святкують День Повітряних Сил Збройних Сил України.

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Дата публікації
Перегляди
450
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