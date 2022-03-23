Скільки українців через війну розлучилися з рідними та залишили свої домівки - результати опитування

Скільки українців через війну розлучилися з рідними та залишили свої домівки - результати опитування

За результатами опитування, 60% українців знають, що Бог існує, і не сумніваються в цьому.

Через вторгнення Росії до України 44% опитаних громадян довелося тимчасово розділитися зі своєю сім’єю, ще 19% залишили своє місто чи село на час війни.

Про це свідчать результати соцопитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг".

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Згідно з отриманими даними, 44% українців довелося тимчасово розділитися зі своєю сім’єю. Найбільше таких на сході – 54%, найменше на заході – 39%. Серед молоді таких 50% – це за віком найбільший показник.

"Розділення з сім’єю не з власної волі – це психологічно важке випробування, особливо під час війни, яка формує невизначеність майбутнього возз’єднання родини. До того ж ми з’ясували, що бути разом з родиною і спілкуватися – важлива частина психологічної підтримки і емоційної адаптації до подій", – зазначається в повідомленні.

Окрім розділення з родиною, 19% громадян залишили своє місто чи село на час війни (найбільше виїхало зі сходу). Водночас, абсолютна більшість (93%) з них планують після війни повернутися додому.

Водночас лише 58% опитаних переконані, що з їхнім житлом все без змін, 10% знають, що їхнє житло пошкоджене, а 9% ­– що зруйноване. Решта опитаних українців не знають, що з їхнім житлом.

Окрім того, за результатами опитування, 60% українців знають, що Бог існує і не сумніваються в цьому. До речі, цей показник не змінився від 2021 року. Вірять у Бога, хоча іноді сумніваються 14% українців порівняно з 17% 2021 року. Не вірять у Бога, але вірять у вищі сили 17% порівняно з 14% 2021 року. Тих, хто не вірить у Бога, сьогодні 6% порівняно із 7% 2021 року. Найбільше вірять у Бога і не сумніваються в цьому традиційно на заході (71%), старші люди (64%), жінки (68%).

Аудиторія опитування: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%. Терміни проведення: 19 березня 2022 року.

Нагадаємо, за результатами опитування станом на 18 березня, українці вважали найбільш дружніми до держави такі країни: Польща, Литва, Велика Британія та США. Також дружніми вважають Чехію, Румунію, Молдову, Словаччину, Туреччину, Францію, Словенію.