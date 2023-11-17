Скільки українців перебувають у російському полоні: стали відомі цифри

Стало відомо, скільки українців перебувають у російському полоні. Наразі встановлено факт позбавлення волі щодо 4 337 осіб ( 3574 військових та 763 цивільних).

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України 17 листопада.

"На сьогодні проведено вісім засідань Комісії з питань встановлення факту полону. За їх результатами встановлено факт позбавлення волі щодо 4 337 осіб ( 3574 військових та 763 цивільних). За результатами засідань Комісії відповідні дані вносяться до Єдиного реєстру осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України. Адміністратором цього Реєстру визначено Національне інформаційне бюро, яке належить до сфери управління Мінреінтеграції", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, щонайменше 25 журналістів зараз перебувають у полоні в РФ. Йдеться як про полон, так і про утримання в місцях неволі кримсько-татарських громадянських журналістів.