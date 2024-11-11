Скільки українців поновили та отримали відстрочки від мобілізації через "Резерв+": цифра вражає

Вже 100 тисяч українців поновили та отримали відстрочки від мобілізації через мобільний застосунок "Резерв+".

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Перша версія сервісу, який Міноборони запустило минулої суботи, доступна для студентів, аспірантів і докторантів, а також для людей з інвалідністю з чинним пенсійним посвідченням. Більшість оформлених через застосунок відстрочок – поновлення старих.

"Люди, які мали законні підстави на відстрочку, нарешті можуть отримати її швидше, ніж за три місяці. Автоматизація прибирає людський фактор й можливі маніпуляції, сприяє швидкості та прозорості. А найголовніше – зниженню корупційних ризиків", – зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Нагадаємо, можливість оформити відстрочку від мобілізації онлайн запрацювала у застосунку "Резерв+" від 9 листопада.

"Резерв+" стане ТЦК онлайн: мобілізація в "два кліки" та три види відстрочок

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