Скільки українців стали жертвами агресії РФ за добу: статистика від Офісу президента

Найбільше жертв агресії РФ за добу на Херсонщині.
У результаті повномасштабної збройної агресії Російської Федерації протягом минулої доби, 19 листопада, загинуло і постраждало майже 20 цивільних людей.
Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко з посиланням на дані ОВА.
За даними місцевих ОВА, за минулу добу загинуло 3 осіб; постраждало - 16.
Станом на ранок 20 листопада найбільше жертв агресії РФ за минулу добу у Херсонській області, де виявили 3 загиблих, 11 поранених.
У Харківській області від дій РФ двоє людей отримали поранення. Ще двоє мирних громадян поранено на Донеччині.
У Дніпропетровській області - 1 поранений.
Нагадаємо, у ніч проти 20 листопада російські окупанти з з РСЗВ та важкої артилерії обстріляли чотири громади на Дніпропетровщині. По житлових кварталах Нікополя, якого дісталося від армії РФ найбільше, прилетіло щонайменше 40 снарядів.
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