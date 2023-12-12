Скільки українців виступають за продовження боротьби проти РФ навіть без допомоги Заходу – опитування

58% українців вважають, що у разі суттєвого скорочення допомоги від Заходу необхідно продовжувати війну проти Росії, навіть якщо є ризик для втрати нових територій.

Результати опитування повідомив Київський міжнародний інституту соціології, проведеного 29 листопада − 9 грудня

"Більшість респондентів − 58% − наразі схиляються до думки, що навіть у разі суттєвого скорочення Західної допомоги варто все одно продовжувати бойові дії для тиску на окупантів, навіть з урахування ризиків для територій, які контролюються Україною зараз", - йдеться у результатах.

Разом з цим кожен третій респондент (32%) вважає, що краще йти на припинення бойових за умов дійсно серйозних гарантій безпеки від Заходу, навіть якщо визволення окупованих територій затягнеться на невизначений термін. Решта 10% – не змогли визначитися зі своєю думкою.

Також 87% вважають, що якщо Захід буде належно допомагати України зброєю, фінансами, санкціями, то Україна зможе завдати невдач Росії та досягти прийнятного результату. Вважають Росію занадто сильною незалежно від підтримки Заходу – 7%. Решта 6% – не визначилися зі своєю думкою.

Стосовно питання стратегії дій у разі суттєвого скорочення Західної допомоги простежуються певні регіональні відмінності.

На заході і в центрі більше респондентів (64% і 65%) виступають за в будь-якому випадку продовження бойових дій. Хоча в цих регіонах також істотна частка (чверть населення) висловилися на користь припинення бойових дій.

На півдні і сході думки розділилися приблизно навпіл з лише незначним переважанням думки про продовження бойових дій. Зокрема, на півдні – 46%, а на сході – 47% вважають, що навіть в умовах обмеженої Західної допомоги бойові дії мають продовжуватися. Водночас, відповідно, 40% і 42% готові на припинення бойових дій.

Раніше ми писали, скільки жителів Росії підтримують війну в Україні.

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