Скільки українців вважають, що війна закінчиться до кінця 2023 року - опитування

У те, що завершення війни можливе у найближчі три місяці вірять лише 8% респондентів.

Майже чверть населення (24%) українців вважають, що війна РФ проти країни-агресора РФ триватиме ще від шести до 12 місяців. Тоді як 23% громадян переконані, що бойові дії триватимуть понад рік.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Зазначається, що лише 16% опитаних припускають, що війна закінчиться за три – шість місяців. У те, що завершення війни можливе у найближчі три місяці вірять 8% респондентів.

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Ще 30% українців вагалися з відповіддю.



"Опитування проводили з 10 до 21 травня по всій Україні, окрім тих регіонів, які були в окупації на 24 лютого 2022 року. Усього опитали 2509 респондентів методом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера. Імовірна похибка вибірки не перевищує 2,2%", - розповіли в інституті соціології.



Нагадаємо, що майже 80% українців підтримують закриті кордони, візи та митницю з Росією.

Водночас 84% українців переконані, що в Україні немає проблем із використанням російської мови, а російськомовні громадяни не зазнають утисків і переслідувань.

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