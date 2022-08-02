Скільки Україні треба HIMARS та MLRS, щоб вийти на "кордони" 24 лютого – Жданов дав відповідь

За словами експерта, сьогодні в Україні нараховується близько 300 артилерійських систем і близько 20 реактивних систем. Це приблизно 30% того, що потрібно Україні для завоювання переваги на полі бою.

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, скільки Україні треба HIMARS та MLRS, щоб вийти на "кордони" 24 лютого.

Про це експерт розказав в інтерв'ю ТСН.ua.

"Якщо ми повинні сформувати фактично новітні Збройні сили на новому озброєнні, яке дасть нам перевагу над російською армією, то, припустимо, по реактивних системах, то треба мати, як мінімум, три бригади. Три бригади – це десь 54 пускові HIMАRS і їхні аналоги. А в нас на сьогоднішній день, з тим, що прийшло, набирається менше 20", - сказав він.

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Жданов уточнив, що Україні потрібно десь чотири бригади, і це по мінімуму. "І, до речі, я беру з того складу Збройних сил, які ми мали на початок війни", - додав він.

"Чотири артилерійські бригади – це десь 72 гармати. І плюс в кожній бригаді, а у нас їх було понад 20, ще по 54 гармати. Це приблизно більше 1000. Тобто артилерійських систем нам потрібно 1200-1300. Плюс до них ще 55 реактивних систем залпового вогню, великої потужності, далекобійних. Ось такі цифри", - пояснює військовий експерт.

За словами Жданова, сьогодні в Україні нараховується близько 300 артилерійських систем і близько 20 реактивних систем. Це приблизно 30% того, що потрібно Україні для завоювання переваги на полі бою, вогневого ураження противника.

"Що стосується ведення оборонної операції, так, нам цього вистачає. Боєприпаси ідуть постійно, слава Богу, і ми можемо завдавати вогневе ураження, але в умовах оборонної операції", - підсумував експерт.

Нагадаємо, президент США Джо Байден підписав Меморандум про виділення Україні військової допомоги на 550 мільйонів доларів. Нові поставки до Києва включатимуть 75 тисяч снарядів для 155-міліметрових гаубиць М777, а також ракети для комплексів HIMARS.

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