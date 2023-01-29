Скільки Україні треба літаків F-16 і з чого може початися їхнє надання: Ігнат пояснив

Україні необхідно оновити увесь свій радянських літаків на американські винищувачі F-16 і створити з них щонайменше п'ять повітряних бригад для ефективного захисту від російського агресора.

Про це розповів речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Ігнат зауважив, що радянські літаки, які зараз є на озброєнні України, перебувають на межі своїх можливостей. І зараз країна як ніколи потребує літаків новітнього зразка.

"Ми хочемо замінити увесь парк радянських літаків, які вже морально та фізично застаріли, які воюють сьогодні на межі своїх можливостей завдяки нашим пілотам, людям. Але ми потребуємо саме літаків західного виробництва. Про літак F-16 і про інші типи літаків йдеться від перших днів російського вторгнення", - сказав Ігнат.

Речник Повітряних сил висловив сподівається, що наступне засідання "Рамштайн" буде "авіаційним" і союзники схвалять рішення на користь України. Як припустив Ігнат, що надання Україні літаків F-16 може починатися з кількох ескадрилей.

"Одразу нам ніхто не дасть п'ять бригад, яких було б достатньо в майбутньому для захисту країни. Зрозуміло, що починати ми будемо так, як із системами IRIS-T і NASAMS, коли одна-дві батереї надаються, а потім нарощується. Так, надання Україні літаків F-16 може починатися з кількох ескадрилей, але за умови, якщо буде ухвалено остаточне рішення про цей тип літака і про надання цього типу винищувача", - пояснив він.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк повідомив, що питання з F-16 розблоковане.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомляв, що Україна почала готувати аеродромну інфраструктуру для винищувачів F-16.

Видання Politico пише, що контингент військових офіційних осіб наполягає на тому, щоб Пентагон схвалив відправлення винищувачів F-16 в Україну, щоб допомогти країні захиститися від російських ракет і атак безпілотників.

Тим часом Данілов заінтригував відео з винищувачами F-16.

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