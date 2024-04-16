Скільки Україні треба мобілізувати людей: американський генерал назвав цифру та умову

Україні необхідно мобілізувати близько пів мільйона людей, але необхідно провести для них дуже ґрунтовні навчання.

Таку думку в інтерв’ю "Радіо Свобода" висловив американський генерал-майор у відставці Девід Грандж.

"Обговорювати кількість призовників – подібна інформація близька до такої, яку можна оприлюднювати обмежено. Однак це має бути, напевно, близько 500 тисяч. Я кажу це, тому що вам необхідно призвати більше, ніж ви насправді збираєтесь залучити одночасно, оскільки в певний момент війська на фронті необхідно міняти", – зазначив він.

Грандж нагадав, що США проходили через це декілька разів в історії.

За словами американського генерала, це дуже складний процес: у ньому багато політики, громадська думка дуже впливає. Водночас, він наголосив, що дуже важливим є навчання мобілізованих.

"Але важливо те, що коли ви залучаєте новобранців до війська, необхідно провести дуже ґрунтовні навчання. Якщо цього не зробити і не підготувати новобранців, ви матимете проблеми на всіх етапах бойових завдань. Тож це ключове – якісна тренувальна програма та інтеграція до різних підрозділів: відповідні чоловік чи жінка – до відповідного підрозділу. Якщо вони є експертами у комунікаціях, експерти в штучному інтелекті, експерти зі стрільби, якою б не була їхня компетенція, вам необхідно адаптувати ці навички до роботи, яку необхідно виконувати у війську. Звичайно, якщо це вдасться: не кожен отримає те, чого бажає, але це дуже важливо – раціонально використовувати наявні таланти і адаптувати їх до навичок, які необхідні у війську", – сказав генерал.

Грандж додав, що заповнювати прогалини погано навченими солдатами – це гріх.

"Цього не можна робити. На це потрібен час, тобто рекрутинг має початися зараз, хоча він мав початися ще минулого року. Необхідно починати зараз. І треба почати інтегрувати людей коректно. Це допоможе їм вижити. Люди, які нині на фронті, приймуть новобранців, поміняються із ними місцями. Якщо ви відправите солдатів у бій, які не готові воювати – це злочин", – підсумував Девід Грандж.

Нагадаємо, Верховна Рада 11 квітня ухвалила законопроєкт №10449 про мобілізацію в цілому. За документ проголосували після узгодження 4294 правок, які напередодні розглядали до другої години ночі. “За” віддали голоси 283 народні депутати.

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