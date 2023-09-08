Скільки українських дітей окупанти вивезли до Росії: у Зеленського відповіли

На сьогодні додому вдалося повернути лише 386 юних українців.

Станом на 1 вересня 2023 року до РФ було незаконно вивезено понад 744 тисячі українських дітей.

Про це повідомили в Офісі президента України.

На сьогодні офіційно задокументовано щонайменше 20 тисяч випадків незаконної депортації українських дітей Росією. Попри це, реальні цифри можуть бути в кілька разів більшими.

"Це величезні масштаби злочину. Росія не надає жодній державі чи організації інформації про їхнє місцеперебування, стан здоров’я та будь-які обставини», – наголосила радниця керівника Офісу Президента Дарія Зарівна.

Додамо, що додому вдалося повернути лише 386 юних українців.

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"Щоб зупинити хвилю злочинів проти наших дітей, потрібно докласти спільних міжнародних зусиль. Нам дуже потрібна ваша допомога. Це можливість іще раз продемонструвати своє лідерство", – додала вона.

Зазначимо, окупанти почали повертати додому мешканців населених пунктів, які розташовані безпосередньо на лінії зіткнення. На жаль, ворог хоче використати їх як "живий щит", адже ЗСУ продовжують просуватися.

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