Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Скільки українських дітей окупанти вивезли до Росії: у Зеленського відповіли

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
Дата публікації
Перегляди
213
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Скільки українських дітей окупанти вивезли до Росії: у Зеленського відповіли

Стало відомо, скільки українських дітей окупанти вивезли до Росії / Фото: gettyimages.com

На сьогодні додому вдалося повернути лише 386 юних українців. 

Станом на 1 вересня 2023 року до РФ було незаконно вивезено понад 744 тисячі українських дітей. 

Про це повідомили в Офісі президента України.

На сьогодні офіційно задокументовано щонайменше 20 тисяч випадків незаконної депортації українських дітей Росією. Попри це, реальні цифри можуть бути в кілька разів більшими.

"Це величезні масштаби злочину. Росія не надає жодній державі чи організації інформації про їхнє місцеперебування, стан здоров’я та будь-які обставини», – наголосила радниця керівника Офісу Президента Дарія Зарівна.

Додамо, що додому вдалося повернути лише 386 юних українців. 

"Щоб зупинити хвилю злочинів проти наших дітей, потрібно докласти спільних міжнародних зусиль. Нам дуже потрібна ваша допомога. Це можливість іще раз продемонструвати своє лідерство", – додала вона. 

Зазначимо, окупанти почали повертати додому мешканців населених пунктів, які розташовані безпосередньо на лінії зіткнення. На жаль, ворог хоче використати їх як "живий щит", адже ЗСУ продовжують просуватися.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
213
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація