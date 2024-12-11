Скільки українських дітей викрала Росія: Зеленський шокував заявою

Росіяни безсоромно вихваляються тим, що крадуть маленьких українців і вивозять їх до РФ. Точну кількість викрадених дітей в умовах окупації та активних бойових дій встановити неможливо, але навіть відомі цифри шокують.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю CBN.

"Вони [росіяни – ред.] верифікованих дітей вкрали 19,5 тисяч. Ці цифри не різняться. Це ті діти, які верифіковані нашими інституціями, бо є прізвище, є ім'я, зрозуміло, що це за дитина і звідки вона. Але зверніть увагу на те, що офіційно, мені здається у 2023 році, їх російський омбудсмен повідомила, що вони у себе тримають 700 000 дітей українських. Так, це їх офіційні дані. Я не знаю, наскільки це правда, але це жах. Тобто вони пишаються тим, що вкрали дітей. Просто це те, що є, яка Росія сьогодні, як вона виглядає, хто вони є насамперед", – зауважив Зеленський.

Він додав, що Україна щодня намагається повернути викрадених дітей. Залучає до цього процесу партнерів, використовує інструменти політичного тиску, і намагається якомога більше розповідати про цю трагедію всьому світу.

"Авжеж, ми віримо, якщо нам вдасться з Європою разом з президентом Трампом закінчити цю війну, ми дуже хочемо повернути всіх наших військових, цивільних. Безумовно передусім повернути наших дітей додому. Для нас це дуже важливо", – зазначив президент.

За його словами наразі повернення дітей відбувається завдяки посередництву Катару та Ватикану.

"Безумовно є приклади, коли та чи інша країна може допомогти з невеликою кількістю дітей. На сьогодні ми повернули 1030 дітей з 19,5 тисяч верифікованих. Ось такі на жаль трагічні цифри", – підкреслив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, український президент також розтлумачив заяву Дональда Трампа про 24 години, впродовж яких він пообіцяв завершити війну в Україні. За словами Зеленського, цю заяву потрібно розуміти як "швидке вирішення питання", але, звісно, не за добу. Трамп має намір досягати миру з позиції сили, адже це єдине, що здатен зрозуміти Путін.

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