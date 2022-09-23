Скільки українських воїнів щодня гине на війні з Росією - Зеленський оприлюднив цифру

Президент України сказав, що від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну наших воїнів загинуло у п'ять разів менше, ніж російських окупантів.

У війні Росії проти України щодня гине 50 воїнів ЗСУ.

Про це Володимир Зеленський розповів у інтерв'ю виданню Ouest-France.

"У нас є оцінки втрат за добу, вони не є точними. Це близько 50 осіб на день. Але це не точні цифри, тому що ми не знаємо, скільки солдатів і цивільних осіб залишається на цій території", - заявив Зеленський.

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Президент України сказав, що від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну наших воїнів загинуло у п'ять разів менше, ніж російських окупантів.

"Позиція наших військових - не називати точну кількість загиблих чи поранених українських військовослужбовців. Головне питання - це точні дані. У мене є дані, які я отримую і які мені надають. Ми маємо бути дуже обережними з цифрами, тому що йдеться про людські життя", - додав президент.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, станом на 23 вересня загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 56 060 осіб. Дані уточнюються.

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