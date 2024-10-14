Скільки українських воїнів стратили окупанти - у Офісі генпрокурора відповіли

Українські правоохоронці повідомили, що російські військові стратили 102 українських військовополонених на полі бою.

Інформацію повідомили в Офісі Генерального прокурора.

13 жовтня стало відомо про страту дев’яти українських військових росіянами поблизу населеного пункту Зелений Шлях у Курській області. Інцидент стався 10 жовтня, коли українці, вважаючи, що знаходяться в тилу, натрапили на ворога і вступили з ним у бій. Через брак боєприпасів вони змушені були здатися.

Омбудсмен Дмитро Лубінець направив листи до ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста, підкресливши, що ці дії порушують Женевську конвенцію. В Офісі Генерального прокурора підтвердили, що на сьогодні відомо про 102 страчених українських військовополонених.

Нагадаємо, Колишній депутат Верховної Ради України від "Радикальної партії" Олег Ляшко став командиром батальйону.

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