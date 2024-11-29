Скільки ув'язнених нині служать у ЗСУ: у Генштабі назвали цифру

Серед ув’язнених зменшилася кількість охочих потрапити до ЗСУ, адже основна частина вмотивованих людей уже вступили на службу.

Понад 6 тисяч увʼязнених зараз служать у Збройних силах України на рівні з іншими військовослужбовцями.

Про це повідомляє NV із посиланням на джерело у Генеральному штабі.

За словами джерела, відбулося це завдяки змінам у законодавство, які дозволили осіб, які відбувають покарання, звільняти від виконання його у разі, якщо вони забажали захищати в лавах ЗСУ державу.

"Таких громадян виявило бажання вже 7 тисяч людей. З них вже понад 6 тисяч проходять службу і на рівні з іншими воїнами ЗСУ захищають зі зброєю в руках нашу державу", – заявив співрозмовник NV.

У липні повідомлялося, що до лав ЗСУ вдалося мобілізувати вже 3,8 тисячі ув’язнених. Секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко зазначав, що серед ув’язнених зменшилася кількість охочих потрапити до ЗСУ, адже основна частина вмотивованих людей уже вступили на службу.

Нагадаємо, у складі 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка сформовано окремий підрозділ з засуджених осіб, які вирішили піти на фронт добровольцями, щоб захищати державу від російських загарбників.

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