Скільки в березні українська ППО збила російських дронів: названо цифру

Серед іншого, тільки "Шахедів" біло понад півтори сотні.
Протягом березня протиповітряна оборона Сухопутних військ знищила 326 засобів повітряної розвідки та дронів-камікадзе.
Про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Павлюк.
Як зазначається, серед знищених російських безпілотників:
- БпЛА "Shahed-131/136" - 151 одиниця.
- БпЛА "Zala" - 45 одиниць.
- БпЛА "Supercam" - 13 одиниць.
- БпЛА "Ланцет" - 92 одиниці.
- БпЛА "Орлан-10" - 21 одиниця.
- БпЛА невизначеного типу - чотири одиниці.
"В умовах інтенсивних бойових дій підрозділи Сухопутних військ продовжують приземляти також значну кількість тактичних БпЛА противника, зокрема FPV-дронів, із використанням різноманітних засобів радіоелектронної боротьби", - додав Павлюк.
Нагадаємо, що станом на 1 квітня дефіциту електроенергії після атак Росії немає. Діють лише графіки погодинних обмежень у Харкові та обмеження споживання для промисловості у Криворізькому районі.
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