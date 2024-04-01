Скільки в березні українська ППО збила російських дронів: названо цифру

Протягом березня протиповітряна оборона Сухопутних військ знищила 326 засобів повітряної розвідки та дронів-камікадзе.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Павлюк.

Як зазначається, серед знищених російських безпілотників:

БпЛА "Shahed-131/136" - 151 одиниця.

БпЛА "Zala" - 45 одиниць.

БпЛА "Supercam" - 13 одиниць.

БпЛА "Ланцет" - 92 одиниці.

БпЛА "Орлан-10" - 21 одиниця.

БпЛА невизначеного типу - чотири одиниці.

"В умовах інтенсивних бойових дій підрозділи Сухопутних військ продовжують приземляти також значну кількість тактичних БпЛА противника, зокрема FPV-дронів, із використанням різноманітних засобів радіоелектронної боротьби", - додав Павлюк.

Нагадаємо, що станом на 1 квітня дефіциту електроенергії після атак Росії немає. Діють лише графіки погодинних обмежень у Харкові та обмеження споживання для промисловості у Криворізькому районі.

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