Скільки в Росії залишилося літаків А-50 та в якому вони стані: Буданов відповів

У хорошому стані в РФ перебувають лише вісім літаків.

У російських окупантів є загалом вісім літаків А-50. І перебувають вони у гарному стані.

Про це в інтерв’ю Financial Times розповів начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов.

За його словами, у хорошому стані в РФ перебувають лише вісім літаків далекого радіолокаційного виявлення А-50.

Зазначимо, що один із такого типу літаків українські військові збили над Азовським морем. А от повітряний пункт управління Іл-22 із сильними пошкодженнями здійснив посадку в Анапі.

Буданов також додав, що таке знищення літаків, ймовірно, вплине на здатність Росії вести цілодобову оперативну діяльність та підтримувати зв'язок у зоні конфлікту.

Нагадаємо, що пошкоджений російський військовий літак Іл-22 долетів до Анапи і приземлився там, однак судно не підлягає відновленню.

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