Скільки в Україні постраждало людей від випадково знайдених російських снарядів

В Україні від початку повномасштабного вторгнення РФ 740 осіб постраждали від вибухонебезпечних предметів.

Про в Military Media Center повідомив заступник начальника відділу організації піротехнічних робіт ДСНС України Микола Дідик.

За його словами, від небезпечних предметів 498 людей отримали поранення різного ступеня важкості, ще 242 особи загинули. Серед постраждалих 76 дітей, 13 з яких загинули.

“За попередніми оцінками, близько 30% території України або 174 тисяч кілометрів квадратних забруднено вибухонебезпечними предметами внаслідок російської агресії, з них 13,5 тисяч “квадратів” – акваторія водних об’єктів. Наразі піротехніки обстежили 93 тисячі га забруднених площ та 7,5 тисяч га акваторії, виявивши та знешкодивши 427 тисяч вибухонебезпечних предметів, зокрема - протипіхотні міни, касетні боєприпаси, дистанційно встановленні міни”, - розповів Микола Дідик.

Нагадаємо, що російська армія на одному із напрямків формує "ударний кулак" для прориву.

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