Скільки "вагнерівців" нині перебуває у Білорусі: член перехідного уряду назвав цифру

Для наступу з території Білорусі на Україну російських військових там замало, проте цілком достатньо для провокацій, спрямованих проти суміжних країн.

На території Білорусі, за наявними даними, перебувають понад 2 тисячі російських військовослужбовців і до 3 тисяч "вагнерівців", чого достатньо для здійснення провокацій на кордоні.

Про це сказав член Об'єднаного перехідного кабінету Тихановської з питань оборони та нацбезпеки Валерій Сахащик у інтерв’ю "Укрінформу".

"На сьогодні, за моїми даними, на території Білорусі є трохи більше двох тисяч російських військовослужбовців. Плюс до трьох тисяч "вагнерівців", - сказав Сахащик.

За його словами, для серйозного наступу з території Білорусі на Україну такої кількості військових замало, проте цілком достатньо для провокацій, спрямованих проти суміжних країн.

"Щоб провести серйозні диверсії на територіях України чи сусідніх країн ЄС, достатньо й набагато меншої кількості, навіть невеликої групи підготовлених людей. Це потрібно враховувати", - зазначив представник білоруської опозиції.

Нагадаємо, за словами представника ГУР Вадима Скібіцького, "вагнерівці", які зараз повертаються на фронт до України в лавах Міноборони РФ, небезпечні тим, що вже тут воювали. Відповідно, знають місцевість і мають певний досвід.

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