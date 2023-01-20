Скільки "вагнерівців" перебуває на фронті в Україні: дані британської розвідки

Група "Вагнера" стала ключовим компонентом у війні Росії проти України, зазначають у британській розвідці.

Приватна військова кампанія "Вагнера" налічує 50 тисяч осіб на російсько-українському фронті.

Про це сьогодні, 20 січня, повідомила розвідка Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

За даними держреєстру РФ, 27 грудня 2022 року воєнізована група "Вагнера" офіційно зареєстрована як юридична особа. ПВК вказала своєю основною діяльністю "консалтинг у галузі управління", а про військову службу не згадала.

"Поки незрозуміло, якою мірою структура "ПВК Центр Вагнера" використовуватиметься для управління воєнізованою діяльністю "Вагнера", - зазначають у Міноборони Великої Британії.

Приватні військові компанії досі є незаконними в Росії, попри тривалі дискусії про реформування закону. Власник "Вагнера" Євгеній Пригожин, ймовірно, частково фінансував організацію за рахунок завищених державних контрактів, укладених з іншими його компаніями.

"Реєстрація продовжує напрочуд швидкий розвиток публічного профілю традиційно непрозорої групи. Пригожин лише у вересні 2022 року зізнався у заснуванні "Вагнера"; у жовтні 2022 року він відкрив глянцеву штаб-квартиру в Санкт-Петербурзі", - зазначають у британському відомстві.

За даними розвідки, найбільш ймовірно, що до складу "Вагнера" зараз входить 50 тисяч бійців, які перебувають в Україні, і група "стала ключовим компонентом кампанії в Україні".

У розвідці зазначають, що зареєструвавши групу "Вагнера" Пригожин хоче максимізувати свою комерційну вигоду і ще більше узаконити все більш резонансну організацію.

Пригожин посилює свій вплив в РФ

Керівник незалежної міжнародної розвідувальної спільноти Bellingcat Христо Грозєв заявив, що між президентом Росії Володимиром Путіним та власником ПВК "Вагнера" Євгеном Пригожиним зароджується протистояння, першим етапом якого стало звільнення генерала Сергія Суровікіна з посади командувача російських військ в Україні. Жірналіст додає, що Пригожин хоче одержати частину реальної влади в РФ.

За словами секретаря РНБО України Олекся Данілова, Путін злякався впливу Пригожина, а також лідера Чечні Рамзана Кадирова, і вирішив прибрати їх з інформаційного поля в Росії.

Саме Пригожин може стати потенційним наступником Путіна, вважає ексспівробітник британської військової розвідки Філіп Інграм.

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