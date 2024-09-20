Скільки великих арсеналів РФ розташовано в зоні ураження Сил оборони — експерт

Росіяни можуть готуватися до подальших дій Сил оборони України і ГУР зі знищення складів з боєкомплектом.

На території Росії у зоні досяжності для ударів Сил оборони України перебувають, за різними оцінками, від 5 до 7 таких місць зберігання боєкомплектів, які були в Торопці.

Про це повідомив військовий експерт та співголова громадської ініціативи “Права справа” Дмитро Снєгірьов в ефірі телеканалу “Київ24”.

За його словами, про це свідчать уже опубліковані дані об’єктивного контролю.

“Тобто росіяни можуть готуватися до подальших дій Сил оборони України і ГУР щодо ліквідації спроможності РФ поповнення боєкомплектом військових частин, які задіяні в російській окупації на території України”, - наголосив експерт.

Нагадаємо, в ніч проти 18 вересня безпілотники атакували 107-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ біля міста Торопець Тверської області. Почалася детонація боєприпасів і вибухи були настільки потужними, що сейсмічні датчики зафіксували підземні поштовхи (землетруси).

З'явилися нові відео з Торопця Тверської області РФ

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