Скільки відсотків росіян підтримали б рішення Путіна припинити війну цього тижня — “опитування”

Російські громадяни все більше розчаровуються у проведенні війни проти України президентом Володимиром Путіним. Вони навіть готові підтримати рішення про припинення бойових дій проти нашої держави.

Про це свідчать дані російської аналітичної служби “Левада-Центр”.

За даними “опитування”, 70% росіян готові були б підтримати наміри Путіна припинити війну проти України. Однак більшість з “опитаних” російських громадян не хоче повертати захоплені території нашій державі.

Так, російське “опитування” показало, що якби цього тижня Путін вирішив припинити воєнний конфлікт з Україною, 37% росіян точно б підтримали таке рішення, а ще 33% — скоріше підтримали б.

Фото: Левада-Центр

Якби цього тижня Путін вирішив припинити воєнний конфлікт з Україною і повернув би приєднанні території, лише 16% відповіли, що точно б підтримали рішення, а 18% — скоріше підтримали. Однак 38% росіян однозначно не підтримали б такий крок.

Водночас на питання, варто наразі продовжувати воєнні дії чи почати перемовини, 56% росіян відповіли, що варто почати переговори. Однак 37% виступають за продовження бойових дій.

З ”опитування” також випливає, що найбільше виступають за мирні перемовини люди від 18 до 24 і від 25 до 39 років, тобто молоді й дорослі люди. За статевою ознакою більше за мир виступають російські жінки, ніж чоловіки (62% проти 47%).

Фото: Левада-Центр

Опитування проведене 19-25 жовтня серед 1607 росіян у 137 населених пунктах РФ. Дослідження проводили вдома методом особистого інтерв'ю. Статистична похибка не перевищує 3,4%.

Важливо! Жодні опитування росіян не можна вважати цілком достовірними!

Нагадаємо, мешканці Москви більше за інших росіян налаштовані на продовження війни окупаційними військами РФ проти України.

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