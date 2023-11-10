Скільки відсотків росіян підтримують так звану “СВО” та скільки готові від неї відмовитися: опитування

67 відсотків росіян не проти того, аби Путін закінчив так звану “спеціальну військову операцію”.

41 відсоток росіян вважає, що РФ досягла поставлених цілей так званої “спецоперації”. Водночас 43 відсотки вважають, що цілі “СВО” досягнуті не були.

Про це пише Український інститут майбутнього.

Як зазначається, станом на травень 50 відсотків росіян вважали, що мета “СВО” була не досягнута, натомість 36 - що окупанти досягли якоїсь мети. В серпні ситуація була більш-менш схожа, за винятком того, що вже 51 відсоток росіян вважав, що цілі “СВО” не досягнуті.

В жовтні вже 41 відсоток вважав, що мета “СВО” досягнута, 43 відсотки - що ні.

Цікаво і те, що 67 відсотків росіян не проти того, аби Путін закінчив так звану “спеціальну військову операцію”. 27 відсотків таким рішенням задоволені б не були.

Нагадаємо, що у Держдумі РФ заявили, що так звана "СВО" триватиме ще багато років.

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