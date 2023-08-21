Скільки винищувачів треба Україні, щоб отримати перевагу в небі: Ігнат назвав конкретну цифру

Війна може внести свої корективи, але понад 100 літаків дійсно потрібно, щоб розсередити їх на різних аеродромах, щоб вони завдавали ударів по різних цілях.

Україна потребує 128 багатоцільових винищувачів західного виробництва для отримання переваги у повітряному просторі під час війни з Росією.

Про це речник Командування Повітряних сил України Юрій Ігнат сказав в ефірі "Радіо Свобода".

Зокрема, у Ігната запитали, скільки Україні потрібно західних винищувачів для здобуття переваги в українському небі.

"У візії Повітряних сил, яка передбачала переозброєння наших повітряних сил, говорилось про цифру 128 таких винищувачів, плюс-мінус, яких було би достатньо, щоби замінити старий парк техніки і бути розосередженими по всій території держави. Це приблизно чотири авіаційних бригади", - сказав спікер і додав, що ще потрібні навчальні літаки для польотів з інструктором та транспортна авіація.

Юрій Ігнат зазначив, що такі багатоцільові винищувачі як F16 можуть завдавати ударів по різних цілях на суші, у морі і у повітрі - по тилу противника, по ворожим безпілотникам і літакам.

"Щодо багатоцільових винищувачів, така кількість, яку я назвав, було прописано у візії. До цієї цифри ми і опираємося. Зрозуміло, що війна і бойові дії можуть вносити корективи, тому, дійсно, понад 100 літаків дійсно таки потрібно, щоб розосередити їх на різних аеродромах і щоб вони реагували на різні виклики", - наголосив речник Командування Повітряних сил.

Нагадаємо, 20 серпня Данія офіційно оголосила, що передасть Україні 19 винищувачів F-16. Перші літаки прибудуть ближче до Нового року.

Того ж дня президент України Володимир Зеленський після розмови з премʼєром Нідерландів Марком Рютте повідомив, що ця держава передасть для ЗСУ 42 винищувачі F-16.

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