Скільки високоточних ракет залишилося у Росії: експерт дав відповідь

Старих ракет у Росії кільки тисяч. Зараз вони модифікують ракети типу С-300.

В Росії високоточних ракет залишилося мало, тому вони модифікують старі ракети.

Про це в інтерв'ю ТСН розповів заступник директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь.

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“Старих ракет у Росії - кілька тисяч. Зараз вони модифікують ракети С-300. Високоточних ракет - “Калібрів”, “Іскандерів”, Х-101 - їх залишилося мало. Вони можуть наскрібти таких ракет ще на один масований удар. Але в масштабах збройних сил - це вже дефіцит. А якщо раптом нападе НАТО, що вони будуть робити? Фактично, вони дуже ризикують”, - наголосив Михайло Самусь.

Він також додав, що росіяни перестануть запускати по Україні ракети, коли у нас буде достатньо ППО.

Нагадаємо, що авіація Сил оборони завдала 27 ударів по російських військах.

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