Скільки військ Росія може додатково перекинути до України: у розвідці відповіли

Скільки військ Росія може додатково перекинути до України: у розвідці відповіли

У бойових діях на території України Росія вже задіяла 105 батальйонних тактичних груп. При цьому їх кількість може зрости.

Росіяни тримають резерв на той випадок, якщо виникне необхідність перекидання на більш важливі або загрозливі напрямки бойових дій.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

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"Резерви є. На сьогоднішній день в бойових діях на нашій території бере участь 105 батальйонних тактичних груп (БТГр). Ми вважаємо, що загальна чисельність, яка може бути зараз негайно застосована - орієнтовно 150-160 БТГр", - сказав він.

Раніше у Генштабі повідомили, що для повномасштабного вторгнення в Україну Росія залучила близько 330 тисяч осіб. Сюди входить чисельність угруповань на напрямках, повітряний та морський компонент, а також військові частини та підрозділи мобілізаційного резерву.

Станом на 25 червня в Україні ліквідовано 34 700 окупантів.

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