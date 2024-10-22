Скільки військових мають залучити росіяни для контратаки на Курщині: військовий журналіст відповів

Росії потрібно зібрати до 12 тисяч військових, щоб відновити позиції на Курщині.

Про це розповів військовий журналіст, ексспікер Генштабу ЗСУ (2014-2017) Владислав Селезньов в ефірі "КИЇВ 24".

Ворожа армія намагалася активно контратакувати, долучивши чимало сил і засобів.

"Загальновідомо, що до 40 тисяч зараз на території Курської області зосереджено ворожих сил. Це більше, ніж наших ресурсів, які там виконують певні завдання. Але навіть така перевага не далася. Ворог сунув вперед, потім застряг у своїх контратаках, бо для того ефективно проводили певні пошукові рейди від Сил оборони, та й маневрена оборона у виконанні наших сил і засобів виявилася доволі гнучкою та ефективною", – сказав Владислав Селезньов.

Він зазначив, що хоча російські пропагандисти розповідають про накопичення резервів і ресурсів, проте, на його думку, ситуація там набагато гірша. Ворог зазнав серйозної втрати і йому потрібно щонайменше 10-12 тисяч осіб для того, щоб мати ту саму тотальну перевагу на цій ділянці фронту і докорінним чином вирішити проблему.

Селезньов уточнив, що російська армія не зможе забрати цих бійців з інших ділянок фронту. Тож він припустив, що питання солдатів з КНДР може бути актуальним.

Нагадаємо, Курська операція ЗСУ продовжує виконувати свої три головні завдання. Раніше військовий оглядач Денис Попович розповів, що передусім українські бійці на Курщині стримують частину російських резервів, які не потрапляють на фронт в Україні.

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