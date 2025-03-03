Скільки військових повернулися на службу завдяки закону про СЗЧ – несподівані цифри

Найбільше військових повернулися до лав Збройних сил України, проте значна частина також відновила службу у Національній гвардії та Державній прикордонній службі.

1 березня 2025 року завершився термін звільнення від відповідальності для військових, які самовільно залишили місце служби, але добровільно повернулися до війська. За цей період, з 29 листопада 2024 року по 1 березня 2025 року, до своїх підрозділів повернулися майже 21 100 військовослужбовців.

Це стало можливим завдяки змінам до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", повідомляє Державне бюро розслідування.

Найбільше військових повернулися до лав Збройних сил України, проте значна частина також відновила службу у Національній гвардії та Державній прикордонній службі.

Раніше Державне бюро розслідувань спільно з іншими правоохоронними органами та Військовою службою правопорядку розробило чіткий механізм повернення військових. Вони могли повернутися не лише до своєї частини, а й до територіальних підрозділів ДБР, Нацполіції чи Військової служби правопорядку. Крім того, Міністерство оборони дозволило звернутися до однієї з 17 визначених військових частин або 14 рот резерву Нацгвардії.

Після прибуття до частини військовослужбовець мав подати рапорт про поновлення на службі, що запускало процедуру документального оформлення та відновлення виплат.

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Після 1 березня 2025 року військові, які залишили службу без дозволу, також мають повернутися, однак механізм їхньої легалізації зміниться і вже не передбачатиме автоматичного звільнення від відповідальності.

Нагадаємо, від 1 березня набирали чинності нові правила мобілізації, які вплинуть на військовозобов’язаних громадян.