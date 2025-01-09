Скільки військових повернулось на службу із СЗЧ: у ДБР назвали кількість

Більше половини військовослужбовців вже офіційно поновлені на військовій службі.

Після ухвалення закону, який дозволяє військовослужбовцям, які вперше вчинили самовільне залишення частини (СЗЧ), повернутися до лав Збройних сил без кримінальної відповідальності, понад 7 тисяч військових вирішили добровільно повернутися.

Про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Державному бюро розслідувань (ДБР).

“Після ухвалення закону в армію повернулося понад 7 тисяч військових, які самовільно залишили частини”, — зазначили у ДБР.

З цієї кількості 4 396 осіб уже офіційно поновлені на військовій службі. Ще 3 873 військових визначені у конкретні військові частини, а решта проходять процес відновлення та очікують на закриття кримінальних проваджень, додали у відомстві.

Нагадаємо, що Верховна Рада України розгляне законопроєкт №12093, який пропонує зменшення штрафу за порушення правил військового обліку на 50%, якщо особа самостійно звернеться до ТЦК та СП та сплатить його.